Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка повідомила, скільки «Іскандерів» залишилося у Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, скільки «Іскандерів» залишилося у Росії
У жовтні росіяни випустили 25 «Іскандерів» по Україні, ЗСУ змогли збити лише три
фото з відкритих джерел

Оскільки запаси РФ поповнюються іранцями, країна-агресор може подвоїти свої атаки

Росія вже використала 80% своїх сучасних ракет, завдаючи ударів по Україні. Так, у країна-агресора залишилось близько 120 балістичних ракет для ОТРК «Іскандер».  Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій у коментарі The Economist.

Українські офіційні особи визнають, що наша країна поки не має ефективного захисту від іранських ракет, які вражають цілі на набагато більшій швидкості, ніж крилаті ракети чи безпілотники, або від подібних на «Іскандери» та «Кинжали» ракет.

Скібіцький повідомив, що у жовтні росіяни випустили 25 «Іскандерів» по Україні, а ЗСУ змогли збити лише три. Зазначається, що поки що використання Росією таких ракет стримувалося лише дефіцитом.

За оцінками Скібіцького, у Росії залишилося лише 120 «Іскандерів». Інші джерела стверджують, що кількість «Кинжалів» становить близько 40.

Проте, оскільки запаси РФ поповнюються іранцями, країна-агресор може подвоїти свої атаки. Так, воєнній розвідці України стали відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.

Українські чиновники зазначають, що зараз, як ніколи, нашій країні потрібна зброя, що здатна збивати балістичні ракети, наприклад, американська система Patriot. Їм також потрібні ракети більшого радіусу дії, такі як американські Atacms, які вони сподіваються використовувати для ударів по командних центрах за сотні кілометрів у тилу ворога.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, де Росія планує розмістити іранські ракети.

Читайте також: Скільки насправді коштують російські ракети
Теги: війна ракета росіяни росія Міноборони зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти випустили по Україні більше 40 ракет
Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами
1 листопада, 04:56
Окупанти вдарили ракетами по приватному сектору Покровська
Окупанти вдарили ракетами по приватному сектору Покровська
3 листопада, 20:21
Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300: голова ОВА показав жахливі наслідки
Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300: голова ОВА показав жахливі наслідки
Сьогодні, 10:39

Події в Україні

Розвідка повідомила, скільки «Іскандерів» залишилося у Росії
Розвідка повідомила, скільки «Іскандерів» залишилося у Росії
Палатки та колючий дріт: з'явилися фото табору мобілізованих росіян в окупованому Криму
Палатки та колючий дріт: з'явилися фото табору мобілізованих росіян в окупованому Криму
Поблизу Маріуполя знайдено понад 1500 нових могил – ВВС (фото)
Поблизу Маріуполя знайдено понад 1500 нових могил – ВВС (фото)
Рашисти атакують енергетику. Найбільші фейки ворога про відключення електрики в Україні
Рашисти атакують енергетику. Найбільші фейки ворога про відключення електрики в Україні
Зенітники Повітряних сил збили російський штурмовик
Зенітники Повітряних сил збили російський штурмовик
Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300: голова ОВА показав жахливі наслідки
Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300: голова ОВА показав жахливі наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Московський патріарх Кирило зробив заяву про загибель Росії
106K
Територіальні претензії до України: Угорщина поставила Путіна на місце
84K
Радник Байдена тісно спілкується з оточенням Путіна: названо причину
68K
Повернення ексомбудсменки Денісової. Верховний суд поставив крапку в історії
39K
Банкова заявила про зміну Росією тактики війни: названо три основні пункти
36K
Росія змінила свою риторику щодо ядерної війни – висновок ISW

Новини

У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
4 листопада, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту