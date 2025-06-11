Окупанти атакували місце зберігання сільгосптехніки на Сумщині (фото)

Внаслідок удару росіян загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася техніка

Російські окупанти атакували дроном Лебединську громаду на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що внаслідок удару загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка.

Після удару російського дрона загорілося приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка фото: ДСНС Сумщини/Facebook

Пожежу ліквідовано. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, Росія цієї ночі вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». З'явились кадри жахливих наслідків: зруйнований вщент будинок. Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами. Як відомо, у Харкові внаслідок обстрілу загинули двоє людей, понад пів сотні містян отримали поранення. Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки є діти. ДСНС також показала наслідки ворожої атаки на Харків.

Прокурори задокументували наслідки масштабної атаки російських БпЛА по Харкову, через яку є двоє загиблих та 60 постраждалих. За даними слідства, 11 червня у період орієнтовно з 00:30 до 00:40 російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.