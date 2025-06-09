Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обмін полоненими, ураження літаків на «Саваслейці». Головне за 9 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Обмін полоненими, ураження літаків на «Саваслейці». Головне за 9 червня
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Українці віком до 25 років повернулися з російського полону

Обмін полоненими, протести у Лос-Анджелесі, ураження літаків на «Саваслейці». «Главком» склав добірку новин 9 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Обмін полоненими

Сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Українці віком до 25 років повернулися з російського полону.

Серед звільнених – представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки.

Протести у Лос-Анджелесі

Лос-Анджелес охоплений масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа. У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат у районі Парамонт. Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на протести. Трамп підписав президентський меморандум про розгортання військ для «боротьби з беззаконням, якому дозволили поширитися».

Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що рішення відправити Національну гвардію придушувати протести в Каліфорнії було «чудовим».

Сили спецоперацій уразили літаки на аеродромі «Саваслейка»

Генеральний штаб України повідомив, що на аеродромі Саваслейка в Росії уражено літаки. Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому «Саваслейка», що у Нижегородській області РФ.

Як відомо, російські терористи використовують його для ударів по території України. З цього військового об’єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал». За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34

Росія засудила до понад 20 років колонії двох «азовців»

Російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР».

Слідчий комітет РФ стверджує, що снайпер Руслан Орлов і санітар Артем Новіков, у квітні 2022 року перебували в Маріуполі, де нібито розстріляли трьох цивільних чоловіків. Військовослужбовців росіяни «визнали винними» за двома статтями Кримінального кодексу РФ.

Екскерівник управління Сил логістики ЗСУ отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагачені та зберіганні зброї колишньому начальнику одного з управлінь командування Сил логістики Збройних сил. За даними слідства, підозрюваний та пов’язані з ним особи набули необґрунтовані активи у вигляді земельних ділянок, квартир, житлових будинків та автомобілів. Їхня вартість на понад 12,4 млн грн перевищує їх доходи. Також встановили, що ексначальник без передбаченого законом дозволу зберігав зброю та набої до неї.

Читайте також:

Теги: окупанти обмін полоненими США протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Помпео: Я шкодую, що ми не зробили достатньо у 2014-му та 2022-му роках…
Ексдиректор ЦРУ заявив, що США зробили замало, аби зупинити Росію у 2014 році
1 червня, 02:24
В Одесі «шахеди» зруйнували відділення «Нової пошти» (фото, відео)
В Одесі «шахеди» зруйнували відділення «Нової пошти» (фото, відео)
30 травня, 07:40
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22575 одиниці бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 23 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
23 травня, 07:33
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22547 одиниці бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 22 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 травня, 07:47
Сьогодні ця військова частина продовжує діяти та функціонує як навчальний полігон
Атака дронів на РФ: поблизу однієї з військових частин піднімається дим
22 травня, 06:34
Ворог вдарив по Сумщині
Кількість жертв після удару РФ по Сумах зросла
14 травня, 22:20
Ален Берсе очолить процес створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України
Рада Європи розпочала створення спецтрибуналу для Росії
14 травня, 16:59
Очільник Китаю Сі Цзіньпін став головним гостем на параді Путіна 9 травня
Гуртом і Путіна легше... Чи допоможе Китай вгамувати Росію? Геополітика
14 травня, 10:45
Угода про копалини матиме відкладений ефект для США
Коли США отримають прибуток від угоди про копалини? Озвучено несподіваний термін
13 травня, 12:07

Події в Україні

На Хортиці знайдено роги оленя, який жив на острові три століття тому (фото)
На Хортиці знайдено роги оленя, який жив на острові три століття тому (фото)
Обмін полоненими, ураження літаків на «Саваслейці». Головне за 9 червня
Обмін полоненими, ураження літаків на «Саваслейці». Головне за 9 червня
Мешканці Рівненщини скаржаться: під час масованої атаки деякі укриття були зачинені
Мешканці Рівненщини скаржаться: під час масованої атаки деякі укриття були зачинені
Обмін полоненими. Координаційний штаб пояснив, чому не називає кількість повернутих українців
Обмін полоненими. Координаційний штаб пояснив, чому не називає кількість повернутих українців
Вістка з полону. Звільнений боєць зателефонував рідним побратима (відео)
Вістка з полону. Звільнений боєць зателефонував рідним побратима (відео)
Лубінець повідомив, кого вдалося повернути з російського полону
Лубінець повідомив, кого вдалося повернути з російського полону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
71K
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
50K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
26K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі
15K
У Європі назріває конфлікт через біженців з України

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua