Україна повернула тіла ще 1212 полеглих захисників

З числа повернених «на щиті» оборонців полеглі з Курщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької області, Херсонщини

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. Як передає «Главком», про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З числа повернених «на щиті» оборонців полеглі з:

Курщини;

Харківщини;

Луганщини;

Донеччини;

⁠Запорізької області;

Херсонщини.

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Штабі подякували особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих героїв. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть встановлені особи загиблих.

Нагадаємо, 9 червня розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Українці віком до 25 років повернулися з російського полону.

Згодом Україна та Російська Федерація провели черговий етап обміну полоненими. За словами президента Володимира Зеленського, сьогодні, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів.

Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Один з українських воїнів у межах нового обміну повернувся з російського полону у свій день народження. Переважна більшість захисників потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, вони мають поранення та хвороби. До слова, після повернення з полону один зі звільнених українських захисників шокував станом свого тіла. Військовий продемонстрував численні сліди катувань.