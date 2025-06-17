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Атака на Київ. Влада повідомила, скільки безпілотників та ракет запустила Росія

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Атака на Київ. Влада повідомила, скільки безпілотників та ракет запустила Росія
Росіяни запустили 175 безпілотників по Києву
фото: glavcom.ua

Ворог майже безперервно атакував столицю «шахедами» та ракетами

Цієї ночі ворог атакував Київ та околиці 175 дронами, понад 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову КМВА Тимура Ткаченка.

«Характер пошкоджень – прямим наведенням на житлову забудову. Ракетами – від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом», – повідомив він.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. На цей час відомо про 14 загиблих та 60 поранених. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста.

Відомо, що у Шевченківському районі Києва горів будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Також постраждала від нічних обстрілів і Одеса: рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки. На цей час відомо про 17 постраждалих і одну загиблу.

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Теги: окупанти Київ обстріл Тимур Ткаченко

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