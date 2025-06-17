Атака на Київ. Влада повідомила, скільки безпілотників та ракет запустила Росія

Ворог майже безперервно атакував столицю «шахедами» та ракетами

Цієї ночі ворог атакував Київ та околиці 175 дронами, понад 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову КМВА Тимура Ткаченка.

«Характер пошкоджень – прямим наведенням на житлову забудову. Ракетами – від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом», – повідомив він.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. На цей час відомо про 14 загиблих та 60 поранених. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста.

Відомо, що у Шевченківському районі Києва горів будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.



Людей шукають під завалами. Київ 17 червня 2025 року 😭 pic.twitter.com/q9MdLjEZN1

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025





Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Також постраждала від нічних обстрілів і Одеса: рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки. На цей час відомо про 17 постраждалих і одну загиблу.