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Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10040 танків
фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1250 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 13 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 13 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 13 лютого втратила

  • особового складу – близько 854280 (+1250) осіб,
  • танків – 10040 (+17) од,
  • бойових броньованих машин – 20894 (+23) од,
  • артилерійських систем – 23034 (+58) од,
  • РСЗВ – 1278 (+2) од,
  • засоби ППО – 1063 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 25072 (+153),
  • крилаті ракети – 3063 (+6),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168) од,
  • спеціальна техніка – 3744 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 13 лютого
Втрати ворога станом на ранок 13 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 13 лютого

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна;
  • до Азовського моря – чотири судна.
Активність флоту окупантів станом на 13 лютого
Активність флоту окупантів станом на 13 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1086-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб втрати війна Чорне море Азовське море

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