Атака на багатоповерхівку в Сумах: десяток постраждалих, фото наслідків

Надзвичайники повідомили про наслідки нічної атаки на Симки

У Сумах вже відомо про дев’ятьох постраждалих внаслідок нічного влучання «Шахеда» в багатоповерхівку. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«30 січня ворог наніс удар по одному з 10-ти поверхових житлових будинків м. Суми. В результаті атаки попередньо зруйновано дев'ять квартир та 12 балконів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина, також евакуйовано 118 осіб.

На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено два кінологічні розрахунки.

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.

Моторошне відео😱



Суми відразу після удару. Жінка дивом залишилася жива. pic.twitter.com/iydZDecLDx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025

Нагадаємо, триває 1072-й день повномасштабної війни.

Українські сили просунулися в Курській області та поблизу Торецька, а російські – поблизу Лиману, Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового, Великої Новосілки, Роботного та на Дніпровському напрямку.

Противник завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 55 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 988 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.