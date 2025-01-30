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Атака на багатоповерхівку в Сумах: десяток постраждалих, фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака на багатоповерхівку в Сумах: десяток постраждалих, фото наслідків
Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають
фото: ДСНС Сумщини

Надзвичайники повідомили про наслідки нічної атаки на Симки

У Сумах вже відомо про дев’ятьох постраждалих внаслідок нічного влучання «Шахеда» в багатоповерхівку. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«30 січня ворог наніс удар по одному з 10-ти поверхових житлових будинків м. Суми. В результаті атаки попередньо зруйновано дев'ять квартир та 12 балконів», – йдеться в повідомленні.

Атака на багатоповерхівку в Сумах: десяток постраждалих, фото наслідків фото 1
Атака на багатоповерхівку в Сумах: десяток постраждалих, фото наслідків фото 2

Зазначається, що надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина, також евакуйовано 118 осіб.

На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено два кінологічні розрахунки.

Атака на багатоповерхівку в Сумах: десяток постраждалих, фото наслідків фото 3
Атака на багатоповерхівку в Сумах: десяток постраждалих, фото наслідків фото 4
Атака на багатоповерхівку в Сумах: десяток постраждалих, фото наслідків фото 5

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, триває 1072-й день повномасштабної війни.

Українські сили просунулися в Курській області та поблизу Торецька, а російські – поблизу Лиману, Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового, Великої Новосілки, Роботного та на Дніпровському напрямку.

Противник завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 55 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 988 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: окупанти Суми війна рятувальники безпілотник дитина дрон

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