Російський «Шахед» залетів у Білорусь, пролунав вибух – «Гаюн»

Білоруська військова авіація тоді не була піднята в небо

Білоруська ППО збила безпілотник «Шахед» над Мозирем в ніч на 28 січня, який залетів у повітряний білоруський простір на тлі російської дронової атаки на Україну. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

Згідно з попередніми даними ресурсу, російський ударний безпілотник було ліквідовано засобами ППО Збройних сил Республіки Білорусь о 00:55.

Зазначається, що під Мозирем також в цей час було чути вибух. При цьому в моніторинговій групі заявили, що через три хвилини після цього даний «Шахед» вже не фіксувався.

Додамо, близько опівночі «Гаюн» писав, що в той момент «Шахед» підлітав до Мозиря. Однак білоруська військова авіація тоді не була піднята в небо.

Зазначимо, місто Мозир розташоване в Гомельській області на півдні Білорусі на правому березі Прип'яті. Відстань до кордону з Україною від нього складає близько 45 км.

Нагадаємо, в липні у Білорусі, ймовірно, вперше застосували авіацію для збиття російського дрона-камікадзе, який вкотре залетів на територію країни.

Окрвм того, один із російських «Шахедів» у ніч на 30 жовтня залетів до Білорусі. Країна піднімала в небо авіацію.