Міноборони РФ опублікувало статтю з пропозицією ввести нагороди за зразком вермахту

Автори статті пропонують запровадити нагороди для окупантів за участь у штурмових діях

У журналі Міністерства оборони Російської Федерації з'явилася стаття з пропозицією запровадити нагороди для штурмовиків за зразком вермахту. Про це вказано в одній зі статей офіційного журналу відомства «Армійська збірка».

У статті йдеться про «гостру потребу» у відзнаках, які б видавалися штурмовикам за рішенням командирів на полі бою. На думку росіян, у вермахті питання нагород було чудово продумане і перебувало на ретельному контролі, а для штурмовиків видавали відомчу відзнаку – штурмовий знак піхоти.

«Нам здається, що велика кількість штурмових дій військ у ході спеціальної військової операції в Україні вимагає і в нас запровадити відомчу відзнаку збройних сил РФ – штурмовий знак російської піхоти, який повинен вручатися бійцям командирами полків і бригад з їхнього рішення прямо на полі бою, а вже потім оформлятися бюрократично. Цю ж нагороду можна вручати штурмовикам іншого відомчого підпорядкування... Бійці з гордістю носили її, оскільки нагорода була наочним свідченням мужності і відваги нагородженого... і доказом його військової майстерності», – наголошують автори матеріалу.

Пропонують видавати «штурмові знаки» у таких випадках:

знак ІІ ступеня – за п'ять-дев'ять штурмових дій;

знак І ступеня – за 10-15 дій.

Також навели ескізи нагород для штурмовиків із золота та срібла.

Штурмові знаки: звичайної піхоти вермахту (у сріблі), моторизованої та механізованої піхоти (у бронзі) фото: «Армійська збірка»

Нагадаємо, у Москві в будівлі Міністерства оборони Росії було знайдено мертвим контррозвідника ФСБ Володимира Фещенка. Він також був чемпіоном Росії з гирьового спорту та майстром спорту міжнародного класу.

Тіло виявили на Ольховській вулиці, де розташовані підрозділи Міністерства оборони РФ та управління ФСБ по Московському військовому округу. На голові Фещенка виявили глибоку рану, що свідчить про насильницьку смерть.

До слова, російська авіація завдала подвійного авіаудару по інтернату для літніх людей у місті Суджа Курської області.