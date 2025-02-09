На Дніпропетровщині через атаку дрона-камікадзе є постраждалі
Також внаслідок удару пошкоджено АЗС та автомобіль
У Дніпропетровській області у Нікополі через російську атаку дрона-камікадзе постраждали дві людини. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Сьогодні, 9 лютого, окупанти атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області. Через удар дроном-камікадзе травми постраждали чоловіки 41 і 39 років. Один з них отримав мінно-вибухову травму, осколкове поранення обличчя та буде проходити амбулаторне лікування. А іншого – госпіталізували у тяжкому стані.
Крім того, внаслідок російської атаки було пошкоджено АЗС та автомобіль.
Раніше ми писали, що українські захисники збили російський штурмовик Су-25. Ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збив стрілець з Дубенщини. Про це повідомляє Рівненська обласна військова адміністрація.
Відомство розповіло, що стрілець-зенітник солдат 57-го окремого батальйону 104 бригади ТрО Рівненської області Павло Жалко разом із зенітним ракетним відділенням 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу миттєво виявили ціль. Розрахували курс і здійснили пуск із ПЗРК «Ігла».
За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни українські військовослужбовці збили 369 літаків та 331 гелікоптер росіян.
Нагадаємо, 23 липня торік українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку. Літак у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Загалом воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили у липні два штурмовики Су-25.
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