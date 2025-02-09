Росію атакують дрони: деякі аеропорти припинили роботу

У кількох областях РФ було чутно вибухи

Росіяни скаржаться на масовану атаку безпілотників. Про це повідомляють їхні ЗМІ.

Повідомляється, що вибухи прогриміли зокрема у Ростовській області (поблизу Каменська-Шахтинського).

У зв’язку з цим було запроваджено тимчасові обмеження прийом та випуск повітряних суден в аеропортах Волгограда и Нижнього Новгорода, а також в Санкт-Петербурзі, який знаходиться за 800 км від України.

Остаточної інформації про наслідки атаки ще немає.

Нагадаємо, тим часом окупанти атакують Україну «Шахедами». Більшість дронів зосереджена зараз у північних та південних областях.

До слова, триває 1082-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.