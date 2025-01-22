Розвідка знищила важливе супутникове обладнання окупантів (відео)

Розвідка знищила супутники росіян «Ямал»

Бійці ГУР Міністерства оборони України в районі населеного пункту Тьоткіно на Курщині знищили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням. Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що за допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників «Ямал-401», «Ямал-402» та «Ямал-300K», які працюють у Ка-діапазоні частот.

Бійці ГУР МО у районі н.п. тьоткіно на росії виявили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням і за допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників “ямал-401”, “ямал-402” та “ямал-300K”, які працюють у Ка-діапазоні частот. pic.twitter.com/KrzrEdp3MF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 22, 2025

«По укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також завдано вогневого ураження», – повідомила розвідка.

Раніше Сили оборони України уразили радіолокаційну техніку російських окупантів у Білгородській області. Зокрема, українські захисники атакували позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ. Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі.

Також бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР».