В Одесі зросла кількість постраждалих після російського обстрілу
Росіяни атакували Одесу ракетою та безпілотниками
Сьогодні вранці ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Унаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури та поранені. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
За словами Кіпера, протиповітряна оборона змогла відбити російський удар.
«Уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном», – каже він.
Як зазначив посадовець, унаслідок дронової атаки поранено четверо людей. 91-річний чоловік госпіталізований, іншим постраждалим допомога була надана на місці
«Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини», – розповів очільник ОВА.
Як повідомлялося, росіяни в ніч на 28 січня атакували «Шахедами» Одесу. Унаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння чотирьох легкових автомобілів.
Нагадаємо, унаслідок нічної атаки в Умані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Також внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе, які запустила Росія, постраждав Чернігів.
До слова, близько 00:35 у Харкові внаслідок удару безпілотників була пошкоджена газова труба та пʼять авто. Ворог завдав удару по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.
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