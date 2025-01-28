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В Одесі зросла кількість постраждалих після російського обстрілу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Одесі зросла кількість постраждалих після російського обстрілу
Через ворожу атаку пошкоджено житлові будини
фото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Одеській області

Росіяни атакували Одесу ракетою та безпілотниками

Сьогодні вранці ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Унаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури та поранені. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Кіпера, протиповітряна оборона змогла відбити російський удар.

Спалені автівки
Спалені автівки
фото: Telegram/Олег Кіпер
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Наслідки російської атаки
фото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Одеській області

«Уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном», – каже він.

Як зазначив посадовець, унаслідок дронової атаки поранено четверо людей. 91-річний чоловік госпіталізований, іншим постраждалим допомога була надана на місці

Унаслідок атаки пошкоджено склад із зерном
Унаслідок атаки пошкоджено склад із зерном
фото: Telegram/Олег Кіпер
В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів
В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів
фото: Telegram/Олег Кіпер

«Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини», – розповів очільник ОВА.

Як повідомлялося, росіяни в ніч на 28 січня атакували «Шахедами» Одесу. Унаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння чотирьох легкових автомобілів.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки в Умані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе, які запустила Росія, постраждав Чернігів.

До слова, близько 00:35 у Харкові внаслідок удару безпілотників була пошкоджена газова труба та пʼять авто. Ворог завдав удару по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.

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Теги: окупанти Одеса війна безпілотник ракета дрон

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