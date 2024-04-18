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В Україні масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 10:37 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракету у напряму столиці.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики. «Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!» – уточнили військові.

Станом на 10:40 карта тривог має такий вигляд:

В Україні масштабна повітряна тривога фото 1

Триває 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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