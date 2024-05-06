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Втрати ворога станом на 6 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 6 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 803-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Українська армія знищила ще підводний човен окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 6 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 5 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько/475300 (+1040) осіб / persons,
  • танків  ‒ 7380 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,
  • артилерійських систем  – 12250 (+38) од,
  • РСЗВ  – 1057 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 791 (+1) од,
  • літаків  – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 9683 (+47),
  • крилаті ракети ‒ 2148 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2008 (+6)

«У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі», – уточнив Генштаб.

Втрати ворога станом на 6 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

 

Активність флоту окупантів станом на 6 травня

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
в Середземному морі один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснило одне судно, воно продовжило рух не у напрямку протоки Босфор.

Втрати ворога станом на 6 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Курська область (РФ).
В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області.

Втрати ворога станом на 6 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 3

Нині триває 803-й день повномасштабної війни в Україні. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – застосували 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 12 цих ударних БпЛА.

 

Теги: окупанти армія Генштаб втрати ворог

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