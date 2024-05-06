Втрати ворога станом на 6 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Українська армія знищила ще підводний човен окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 6 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 5 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 5 травня втратила:
- особового складу ‒ близько/475300 (+1040) осіб / persons,
- танків ‒ 7380 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,
- артилерійських систем – 12250 (+38) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 791 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),
- крилаті ракети ‒ 2148 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2008 (+6)
«У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі», – уточнив Генштаб.
Активність флоту окупантів станом на 6 травня
В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
в Середземному морі один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснило одне судно, воно продовжило рух не у напрямку протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Курська область (РФ).
В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області.
Нині триває 803-й день повномасштабної війни в Україні. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – застосували 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 12 цих ударних БпЛА.
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