Втрати ворога станом на 6 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 803-й день повномасштабної війни в Україні

Українська армія знищила ще підводний човен окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 6 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 5 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 травня втратила:

особового складу ‒ близько/475300 (+1040) осіб / persons,

танків ‒ 7380 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,

артилерійських систем – 12250 (+38) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 791 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),

крилаті ракети ‒ 2148 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2008 (+6)

«У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі», – уточнив Генштаб.

Активність флоту окупантів станом на 6 травня

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснило одне судно, воно продовжило рух не у напрямку протоки Босфор.

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Курська область (РФ).

В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області.

Нині триває 803-й день повномасштабної війни в Україні. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – застосували 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 12 цих ударних БпЛА.