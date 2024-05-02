Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року
Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника
фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку, українськими захисниками було відбито 39 атак

Протягом 1 травня на Куп’янському та Лиманському напрямку нашими воїнами було відбито 14 атак. На Авдіївському напрямку, українськими захисниками було відбито 39 атак. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулося 121 бойове зіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

Загалом протягом 1 травня, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп’янськ, Борова Харківської області; Диліївка, Соловйове, Очеретине, Новоселівка, Прогрес, Уманське, Желанне, Новожеланне, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Лобкове, Оріхів Запорізької області; Ольгівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області

Останні новини з фронту за сьогодні

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках

На цих напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Відбито 14 атак, здійснених противником в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap.live

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку

Ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap.live

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap.live

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap.live

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap.live

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.

Втрати Росії у війні на 2 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 2 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 470 870 (+1030) осіб;
  • танків ‒ 7332 (+20) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 14096 (+29) од;
  • артилерійських систем – 12044 (+20) од;
  • РСЗВ – 1053 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 784 (+4) од;
  • літаків – 348 (+0) од;
  • гелікоптерів – 325 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23);
  • крилаті ракети ‒ 2126 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16224 (+49) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1988 (+8)
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року фото 8

Наразі триває 799-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Читайте також: Аналітики повідомили, на якому напрямку фронту збільшилася кількість атак окупантів
Теги: ворог населення 2 травня Миколаїв Костянтинівка Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія хоче повністю «зняти загрозу» з Криму почавши новий наступ на Донбасі
Війна за Крим: Роль та цілі противника на півдні України
3 квiтня, 12:30
Росіяни вирішили перейти до наступу на напрямках, які до того вважались другорядними
Перший тиждень російського «великого наступу»
21 квiтня, 13:49
У ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе
У Харкові повторно пролунали вибухи
4 квiтня, 23:35
Пошкоджено багатоповерхівки та АЗС: поліція показала наслідки атаки на Харків (фото)
Пошкоджено багатоповерхівки та АЗС: поліція показала наслідки атаки на Харків (фото)
6 квiтня, 04:17
На місці удару працюють екстрені служби
Росія вдруге за день вдарила по Харкову: загинула людина
6 квiтня, 16:37
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Окупанти сконцентрували зусилля на двох напрямках – Генштаб
7 квiтня, 19:50
Ганна Маляр різко висловиилася про демобілізацію
Маляр під час ефіру на телебаченні довела нардепку Совсун до сліз
13 квiтня, 14:32
Ситуація в Часовому Яру складна, але повністю контрольована підрозділами Сил оборони
Чи зайшли росіяни до Часового Яру? Коментар ЗСУ
21 квiтня, 12:59
У Миколаєві пролунали вибухи
У Миколаєві пролунали вибухи
28 квiтня, 05:00

Події в Україні

Втрати ворога станом на 2 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року
Ракетна атака на Одесу, масштабні протести в Грузії: головне за ніч
Ракетна атака на Одесу, масштабні протести в Грузії: головне за ніч
ISW проаналізував, чи відбувається передислокація російських десантних дивізій на схід
ISW проаналізував, чи відбувається передислокація російських десантних дивізій на схід
У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні пролунали вибухи
У Києві дівчина вистрибнула з багатоповерхівки і впала на випадкового перехожого
У Києві дівчина вистрибнула з багатоповерхівки і впала на випадкового перехожого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
53K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
25K
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку
22K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
13K
Справа Гринкевичів: чиновник Львівської ОВА зробив резонасну заяву
11K
У США розбився військовий винищувач F-16

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua