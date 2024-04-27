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На Одещині радянський літак Як-52 збив російський дрон «Орлан»

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Одещині радянський літак Як-52 збив російський дрон «Орлан»
Як-52 – це один із основних навчально-тренувальних літаків СРСР
фото: скріншот із відео

В Україні вперше залучили поршневий літак Як-52 1980-х років для перехоплення БПЛА

У небі над Одеською областю залучили радянський навчально-тренувальний літак Як-52 для збиття російського дрону-розвідника «Орлан». Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

В Україні вперше залучили поршневий літак Як-52 1980-х років для перехоплення БПЛА «Орлан-10». На оприлюднених кадрах показаний момент спуску російського розвідувального дрона на парашуті. В «Мілітарному» припускають, що парашут розкрився внаслідок спрацювання автоматики.

Що відомо про Як-52

Як-52 – це один із основних навчально-тренувальних літаків СРСР. Його застосовують для первинної підготовки льотного складу. Серійний випуск Як-52 відбувався у період з 1979 по 1998 роки. На борту може розміститися двоє льотчиків. Його швидкість польоту складає до 470 км/год, дальність при цьому складає до 500 км, а тривалість польоту складає 2,5 години.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Унаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, є поранені. Загалом уночі наші захисники збили 21 з 34 ракет противника.

Сьогодні вночі російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поцілили по території психіатричної лікарні. Одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці. Відомо, що в медичному закладі, біля якого влучили дві російські ракети, в момент атаки перебувала понад тисяча людей.

Крім того, у Дніпрі вранці 27 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Після цього в місті подекуди виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також цієї ночі російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті, виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

До того ж ворог уночі атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині, на них почалися пожежі. Минулося без жертв і постраждалих.

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Теги: ворог повітря Польща пожежа Одеса перехоплення літак

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