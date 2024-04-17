Мобілізація в Росії. Кремль запускає «агітаційні поїзди»

Про ситуацію на фронті

Почнемо із найбільш інтригуючого – удару по аеродрому російських окупантів у Джанкої цієї ночі. До цього моменту було достовірно відомо хіба що про те, що на цьому летовищі базується 38-ий вертолітний полк армії РФ, і що батарея комплексів С-300 та С-400, які прикривали цей аеродром, були кудись переміщені чи замасковані.

Уже на цей момент АрміяInform, котра вважається серед офіційних ресурсів, висловило оцінку, що удар по аеродрому міг бути комбінований, із використанням крилатих та балістичних ракет.

На цьому моменті так і проситься зауважити «будемо чекати офіційної інформації», але тут може бути й такий варіант, що із офіційної інформації не всі фактичні деталі удару по аеродрому можуть бути підтверджені.

Бо, наприклад, на даний момент уже є кадри у відкритому доступі, які дозволяють оцінити, що влучання були і по стоянкам гелікоптерів Ми-24/28 і Ка-52, і що влучання були по майданчику, де розміщувались зенітно-ракетні комплекси.

Деякі російські «воєнкори» уже вкидають дані, що ця «бавовна» для них могла дати ще більш критичні наслідки в плані втрати цінного озброєння. Тому – просто будемо спостерігати далі за тим, як ця історія розвиватиметься.

Ще також маємо звернути увагу на повідомлення від Головного управління розвідки про те, що в Росії не виконується план по весняному призову, і що ця проблема вирішується доволі специфічно – практикою «агітаційних поїздів», як у більшовиків під час їх так званої «громадянської війни».

На цьому фоні росіяни хизуються тим, що мають своєрідний «терористичний снарядний інтернаціонал».

Наприклад, у відкритому доступі з’явились фото 130-мм снарядів нестандартного для армії РФ калібру під радянські гармати М-46, боєприпаси ймовірно поставлені з Ірану.

І також – фото снарядів у російських окупантів, із підписами начебто від китайців, які на це скидались грошима в своїх соцмережах.

За напрямками по фронту:

Авдіївський

Було неофіційне повідомлення про просування ворога в районі Очеретиного, офіційно це не підтверджується.

Бахмутський напрямок

Ворог намагається бити по насправді по широкому відтинку фронту орієнтовно в 60 кілометрів, від Часового Яру до Білогорівки, наші захисники лінію оборони по цій ширині тримають.

Новопавлівський напрямок

Воїни ЗСУ тут дають жорстку відсіч ворогу, армія РФ тут просування на даний момент не має.

Куп’янський напрямок

Оперативна пауза триває, Лиманський напрямок – ворог нарощує кількість штурмів, атаки йдуть не тільки біля Тернів, але й у Серебрянському лісництві також.

Південь загалом

Вкажемо не тільки те, що наступальні зусилля ворога тут не мають жодного результату, але й також і те, що російські окупанти в Криму звели 100 кілометрів фортифікацій на випадок нових рейдів українських спецпризначенців.