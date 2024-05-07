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Втрати ворога станом на 7 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 7 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 804-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1040 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 7 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 7 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 7 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 7380 (+5) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 14213 (+34) од,
  • артилерійських систем  – 12250 (+38) од,
  • РСЗВ – 1057 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 791 (+1) од,
  • літаків  – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),
  • крилаті ракети  ‒ 2148 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2008 (+6)
Втрати ворога станом на 7 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 7 травня:

  • В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – одне судно, з них 1 рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 5 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Втрати ворога станом на 7 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нині триває 804-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав два ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2024 року 
Теги: окупанти ЗСУ Генштаб втрати

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