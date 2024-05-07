Втрати ворога станом на 7 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1040 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 7 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 7 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 7 травня втратила:

особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб,

танків ‒ 7380 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,

артилерійських систем – 12250 (+38) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 791 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),

крилаті ракети ‒ 2148 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2008 (+6)

Активність флоту окупантів станом на 7 травня:

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – одне судно, з них 1 рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 5 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нині триває 804-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав два ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.