Втрати ворога станом на 7 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1040 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 7 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 7 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 7 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб,
- танків ‒ 7380 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,
- артилерійських систем – 12250 (+38) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 791 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),
- крилаті ракети ‒ 2148 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2008 (+6)
Активність флоту окупантів станом на 7 травня:
- В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – одне судно, з них 1 рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 5 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Нині триває 804-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав два ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
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