Нічний обстріл енергетичних об’єктів: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки

Внаслідок атаки на обʼєктах виникли пожежі, які було оперативно ліквідовано

Росіяни завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів

Наслідки російської ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру у ніч проти 27 квітня тяжкі. Під удар потрапили об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. На фотографіях, які опублікував ДТЕК, видно масштаби руйнувань та пошкоджень. Росіяни понівечили чотири теплоелектростанції.

«Важка ніч для української енергетики. В ці хвилини рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки. Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде», – ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки на обʼєктах виникли пожежі, які було оперативно ліквідовано.

Зауважимо, що росіяни завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом вони застосували 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. 21 ракету знищили сили ППО.

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У звʼязку з руйнуваннями, людей закликають заощаджувати електроенергію, щоб не довелось запроваджувати графіки відключень. Адже енергосистемі зараз важко утримати баланс виробництва та споживання.

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Унаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, є поранені.

Сьогодні вночі російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поцілили по території психіатричної лікарні. Одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці. Відомо, що в медичному закладі, біля якого влучили дві російські ракети, в момент атаки перебувала понад тисяча людей.

Крім того, у Дніпрі вранці 27 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Після цього в місті подекуди виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також цієї ночі російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті, виникла пожежа. Минулося без постраждалих.