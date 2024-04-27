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Нічний обстріл енергетичних об’єктів: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нічний обстріл енергетичних об’єктів: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки
Внаслідок атаки на обʼєктах виникли пожежі, які було оперативно ліквідовано
фото: ДТЕК/Telegram

Росіяни завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів

Наслідки російської ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру у ніч проти 27 квітня тяжкі. Під удар потрапили об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. На фотографіях, які опублікував ДТЕК, видно масштаби руйнувань та пошкоджень. Росіяни понівечили чотири теплоелектростанції.

«Важка ніч для української енергетики. В ці хвилини рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки. Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде», – ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки на обʼєктах виникли пожежі, які було оперативно ліквідовано.

Нічний обстріл енергетичних об’єктів: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки фото 1

Зауважимо, що росіяни завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Загалом вони застосували 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. 21 ракету знищили сили ППО.

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У звʼязку з руйнуваннями, людей закликають заощаджувати електроенергію, щоб не довелось запроваджувати графіки відключень. Адже енергосистемі зараз важко утримати баланс виробництва та споживання.

Нічний обстріл енергетичних об’єктів: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки фото 2

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Унаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, є поранені.

Сьогодні вночі російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поцілили по території психіатричної лікарні. Одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці. Відомо, що в медичному закладі, біля якого влучили дві російські ракети, в момент атаки перебувала понад тисяча людей.

Крім того, у Дніпрі вранці 27 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Після цього в місті подекуди виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також цієї ночі російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті, виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

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Теги: пожежа окупанти Польща обстріл рятувальники повітря ворог росіяни

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