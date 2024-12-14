Втрати ворога станом на 14 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

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РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 14 грудня 2024 року.

Армія РФ втратила в Україні від початку повномасштабної війни 19675 бойових броньованих машин

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