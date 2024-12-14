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Втрати ворога станом на 14 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 14 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Армія РФ втратила в Україні від початку повномасштабної війни 19675 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1040 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 14 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 14 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 14 грудня втратила

  • особового складу – близько 761160 (+1040) осіб,
  • танків – 9539 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 19675 (+0) од.,
  • артилерійських систем – 21102 (+24) од.,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од.,
  • засоби ППО – 1023 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53),
  • крилаті ракети – 2861 (+0) од.,
  • кораблі /катери – 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40) од.,
  • спеціальна техніка – 3644 (+2).
Втрати окупантів станом на ранок 14 грудня
Втрати окупантів станом на ранок 14 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 14 грудня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі сім ворожих кораблів, з них чотири є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – сім суден, з них три рухались із протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 14 грудня
Активність флоту окупантів станом на 14 грудня
ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нині триває 1025-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати війна Генштаб окупанти ЗСУ

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