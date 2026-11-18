18 листопада 2026 року в Україні відзначається День сержанта Збройних Сил – професійне свято військових лідерів, які формують каркас армії, тримають дисципліну, ведуть підрозділи в боях і приймають рішення, що щодня впливають на обороноздатність країни.

У цей день чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу з військовим званням: головний майстер-сержант, старший майстер-сержант, майстер-сержант, штаб-сержант, головний сержант, старший сержант, сержант і молодший сержант. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі «Главкома».

Сержант – ключова ланка бойового управління

Сучасний сержантський корпус ЗСУ – це не лише молодші командири, а й військові лідери, наставники та фахівці, які відповідають за підготовку особового складу. Вони навчають військовослужбовців, стежать за дисципліною, підтримують бойовий дух і допомагають підрозділам діяти злагоджено.

Сержанти відіграють важливу роль у плануванні та виконанні бойових завдань на тактичному рівні. Вони координують роботу підлеглих, контролюють готовність особового складу й техніки, передають команди та стежать за їх виконанням.

Під час повномасштабної війни значення сержантського корпусу особливо зросло. Від професійності цих військових, їхньої витримки та здатності ухвалювати рішення залежить злагодженість підрозділів і виконання поставлених завдань. Саме тому сержантів часто називають хребтом армії.

Історія заснування Дня сержанта ЗСУ

День сержанта Збройних Сил України встановили 19 квітня 2019 року указом тодішнього президента України Петра Порошенка №153/2019. Відповідно до документа, професійне свято відзначають щороку 18 листопада.

Рішення ухвалили для вшанування відданості, відповідальності та професіоналізму сержантів і старшин, а також їхньої мужності та героїзму в боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Дата свята пов'язана з розвитком професійного сержантського корпусу та реформуванням Збройних Сил України. Важливим напрямом цих змін стало наближення системи військового управління, підготовки та лідерства до стандартів НАТО.

Відтоді 18 листопада стало днем вшанування військовослужбовців, які забезпечують щоденну роботу підрозділів, навчають особовий склад і підтримують боєздатність українського війська.

Які військові звання належать до сержантського складу

В українській армії сержантський і старшинський склад поділяється на три категорії: молодший, старший і вищий. Відповідні військові звання визначені законом України «Про військовий обов'язок і військову службу».

До сержантського складу ЗСУ належать:

Молодший сержантський склад: молодший сержант, сержант.

Старший сержантський склад: старший сержант, головний сержант, штаб-сержант.

Вищий сержантський склад: майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант.

У Військово-Морських силах цим званням відповідають старшинські звання.

Сучасну систему військових звань рядового та сержантського складу узгоджували зі стандартами НАТО. Вона передбачає чіткішу ієрархію та розподіл відповідальності між військовослужбовцями. Сержантські посади можуть бути командними, штабними, інструкторськими або спеціалізованими – залежно від завдань і фаху військового.

Привітання з Днем сержанта у прозі

Майбутнє Збройних сил – це високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу Збройних Сил України здоров’я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну Українську державу!

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Щиро вітаємо нашого військового з професійним святом! Бажаємо, щоб служба за статутом приносила радість і загартовувала характер. Нехай порядок та дисципліна перетворять твоє життя на ланцюжок щасливих моментів. Залишайся собою, будь здоровий і надійний, красивий і любимо саме таким, яким ти є!

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Вітаємо з Днем сержанта ЗСУ! Прийміть подяку за вірність військовій присязі, побажання сил у боротьбі за вільну і незалежну, суверенну Українську державу в лавах ЗСУ.

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Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

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З Днем сержанта ЗСУ! Бажаю цього дня якнайбільше радості. Щоб кар'єра йшла тільки нагору, і Ви отримали найголовніше звання. Нехай ви будете прикладом для багатьох. Міцного здоров'я, успіхів у роботі, добробуту Вашій родині.

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Вітаю З Днем сержанта ЗСУ! Ваша робота надихає і викликає гордість. Бажаю здоров'я та миру, поваги та любові!

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Вітаємо з Днем сержанта ЗСУ! Цього дня з найщирішими побажаннями шлемо вам привіт і кажемо «Дякую!». За мужність, віру, відвагу, сміливість і захист!

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Вітаю з професійним святом – з Днем сержанта Збройних Сил! Нехай цей день подарує залпи привітань та багато добрих побажань. Нехай попереду чекає багато перемог, і лаврів слави, і героїчних вчинків. Бажаю здоров'я та миру, поваги та любові!

Привітання з Днем сержанта ЗСУ у віршах

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхнув ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний український воїне,

Нащадок славних віків.

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир!

З Днем сержанта!

***

Хай легко працюється, гарно живеться

Хай доля щасливо до Вас усміхнеться.

Хай люблять Вас рідні, шанують всі люди,

Хай щедрим на сонце Вам день кожен буде.

***

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Справджуються завжди заповітні мрії.

Хай палають в серці почуття високі,

А доля дарує повні щастям роки!

***

З Днем сержанта тебе вітаємо,

З щирого серця тобі ми бажаємо:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Всього найкращого тобі!

***

Любі хлопці, вас вітаємо,

Звісно, щастя побажаємо,

Ви ж у нас є ось такі –

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється!

З Днем сержанта ЗСУ!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося Вами

Українськими синами

Ви – це доблесть та відвага,

Всім сержантам сьогодні слава!

Привітання з Днем сержанта у яскравих листівках

Сьогодні Україна дякує сержантам за їхню витримку, сміливість і лідерство. За те, що вони бережуть своїх бійців, утримують позиції, приймають непрості рішення та стоять поруч там, де найважче.

Дякуємо сержантам ЗСУ за службу, силу та відданість!