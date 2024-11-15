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Росіяни грозяться не допускати експертів МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни грозяться не допускати експертів МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС
Окупанти можуть заборонити представникам МАГАТЕ доступ на ЗАЕС
фото з відкритих джерел

МЗС Росії заявило, що експерти МАГАТЕ перебувають на Запорізькій атомній станції доки їм це дозволяють росіяни

Росія дозволяє експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) працювати на окупованій Запорізькій АЕС, допоки вважає це доцільним. Доступ до станції можуть обмежити. Про це повідомляється з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ РФ.

У відомстві «образилися» на слова генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який нещодавно заявив, що представники його агентства перебувають на станції до можливого заморожування конфлікту між Росією та Україною.

«Експерти секретаріату МАГАТЕ перебувають на ЗАЕС на прохання самого гендиректора виключно за згодою уряду Російської Федерації і лише доти, доки наша країна вважає їхню присутність там виправданою», – зазначено в повідомленні МЗС.

При цьому там цинічно заявили, що експерти МАГАТЕ мають фіксувати «провокації України».

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.

Нагадаємо, стало відомо, що через російські обстріли пошкоджено одну з двох ліній електропостачання ЗАЕС. Існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів у разі пошкодження другої лінії. 

Раніше представники МАГАТЕ обговорили із окупантами, які контролюють ЗАЕС, новий аварійний план, який має набути чинності до кінця вересня.

До слова, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною.

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Теги: війна МАГАТЕ втрати Запорізька АЕС Запоріжжя росіяни окупанти окупація

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