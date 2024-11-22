Росіяни вдарили по передмістю Краматорська: є загиблий та поранені

За попередньою інформацією, відбулося шість ударів

Російські війська вдарили шість разів по передмістю Краматорська. Загинула одна людина, є поранені. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

За даними голови ОВА, окупанти обстріляли селище Красноторка вранці 22 листопада.

«Одна людина загинула і двох поранено у передмісті Краматорська. За попередньою інформацією, відбулося шість ударів», – розповів він.

На місці працюють всі відповідальні служби, точні наслідки обстрілу встановлюються.

Населені пункти Донецької області перебувають під посьійними ворожили обстрілами. 20 листопада 2024 року, о 22:00, збройні сили Російської Федерації завдали удару по місту Костянтинівка на Донеччині. За попередньою інформацією, ворог скинув на населений пункт дві авіабомби «ФАБ-250» із уніфікованим модулем планерування і корекції. Один із засобів ураження поцілив по житловому кварталу. Внаслідок атаки поранення дістали п'ять жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік. На момент атаки вони перебували у своїх оселях.

Раніше повідомлялося, що роосійська армія окупувала село Максимівка, що на Донеччині. Також, за словами аналітиків DeepState, окупанти просунулися біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлізаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці.