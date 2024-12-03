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Боєць Третьої штурмової назвав найгірший для нього місяць війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Боєць Третьої штурмової назвав найгірший для нього місяць війни
Семен Семків розповів про бойові дії на фронті
фото: скріншот з відео

Семен Семків: Росія воює за радянськими методами, по методичках, але іноді ці книжки є доволі ефективними

Командир відділення батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади Семен «Барбер» Семків розповів, що січень 2024 року виявився для нього найгіршим місяцем війни. Про це він зауважив в інтерв'ю «24 каналу».

«Це був січень 2024 року. Ми встигли повоювати трохи окремо від нашої бригади. Були відряджені до іншої, не буду говорити до якої зі зрозумілих причин, але особисто для мене, мабуть, це був найгірший місяць війни в моєму житті. І це був найгірший досвід: стосовно забезпечення, бойових умов», – зауважив військовий.

«Барбер» зазначає, що деяким бригадам варто звернути увагу на менеджерську ланку, на своє управління і покращити її.

«Росія воює за радянськими методами, по методичках, але іноді ці книжки є доволі ефективними – що стосується інженерних робіт, вкопувань, певних тактик, наприклад, тактики випаленої землі, яку росіяни застосовували, зокрема, в Авдіївці. У нас в головах застрягли 1980-ті роки, Афганістан, тобто взагалі не ті умови, не та техніка, не ті люди. Усе помінялося і давно пішло вперед. Реалії змінилися, а люди чомусь не звертають на це увагу й це дуже погано», – додав Семків.

До слова, паралімпієць та ветеран ЗСУ Євгеній Корінець розповів, що у березні 2023 року отримав поранення на Бахмутському напрямку. Внаслідок чого йому ампутували ногу. Однак військовий зауважив, що неважко переживав цю втрату, адже займався в реабілітаційному центрі по вісім годин в день.

До слова, 25-річний львів'янин, капітан Збройних сил України Юрій Жуковець нещодавно отримав звання Героя України. На Курщині частина роти, якою командував воїн, потрапила у засідку, а самого захисника впритул обстріляв російський військовий. Попри п'ять кульових поранень йому вдалось евакуювати особовий склад.

Також боєць 65-ї бригади 56 днів обороняв напівоточену позицію. Через щільність обстрілів і великі дистанції побратими, які мали б поміняти воїна, не доходили – дорогою отримували поранення. Відтак боєць вів війну з напарником удвох проти зграї російських штурмовиків.

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Теги: війна військовозобов'язаний військові фронт росія Україна ЗСУ росіяни

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