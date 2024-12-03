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ЗСУ повинні тримати Курщину до інавгурації Трампа? Заява Центру протидії дезінформації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ЗСУ повинні тримати Курщину до інавгурації Трампа? Заява Центру протидії дезінформації
За словами керівника Центру протидії дезінформації, Сили оборони виконують бойові задачі, які напряму залежать від загальної ситуації на фронті
фото: Facebook/Генштаб

Інформація про те, що Україна планує «обміняти» Курську область не відповідає дійсності

Сили оборони не отримували жодного наказу тримати Курську область до інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

Заяву про те, що Україна планує «обміняти» Курську область після того, як Трамп стане президентом Сполучених Штатів Америки, поширила телекомпанія BBC із посиланням на неназваних солдатів. Однак, за словами Коваленка, інформація «не відповідає дійсності».

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, Сили оборони наразі виконують конкретні бойові задачі, які напряму залежать від загальної ситуації на фронті. Від цих задач, зокрема, залежить ситуація ще на кількох напрямках фронту. «Зокрема і кількість росіян на них», – каже він.

Коваленко наголосив, що подібні накази «в принципі не можуть бути віддані у ЗСУ».

Раніше телекомпанія ВВС опублікувала статтю, що Збройні сили України нібито отримали наказ тримати територію Курської області РФ доти, доки до влади у США офіційно не прийде новообраний президент Дональд Трамп, інавгурації якого відбудеться 20 січня 2025 року. Президент Зеленський натомість заявляв, що це армія РФ намагатиметься вибити ЗСУ з Курщини до інавгурації Трампа.

Нагадаємо, триває 1014-й день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

До слова, Українські військові проводили наступальну операцію у Курській області. Саме тому тоді збільшилась кількість обстрілів прикордонних районів Сумської області.

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Теги: ЗСУ Курщина війна Дональд Трамп інавгурація

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