На Київщині уламки російських дронів та ракет пошкодили приватні будинки

Унаслідок падіння уламків збитих цілей в двох районах області пошкоджено чотири приватні будинки

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає

Повітряна тривога в Київській області тривала майже 15 годин. Під час ворожої атаки активно працювали сили ППО. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Як зазначив голова ОВА, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури також не допущено.

«Внаслідок падіння уламків збитих цілей в двох районах області пошкоджено чотири приватні будинки. Пошкодження незначні – вибиті вікна та двері, посічені фасади. Крім того, в одному з районів пошкоджено два бокси сільськогосподарського підприємства, в іншому – лінії електромереж», – каже він.

Також падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки ворога.

Нагадаємо, вранці по всій території України лунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками. За попередніми даними, Російська Федерація запустила 93 ракети та майже 200 безпілотників.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове б'є по українській енергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку у Тернопільській області відключено 50 % споживачів. Також атаковано теплоелектростанції ДТЕК.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.