Рятувальні роботи у Запоріжжі завершені: майже всі загиблі перебували в машинах

У результаті авіаудару по місту загинули 10 людей

Аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару в Запоріжжі завершені. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей – чотиримісячне немовля, 4 та 11 років», – йдеться в повідомленні.

У результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.

Як повідмолялося, у Запоріжжі після атаки ліквідували пожежу будівлі СТО та шести автомобілів.

Наслідки атаки на Запоріжжя фото: ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя фото: ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя фото: ДСНС

В деяких громадах виникли проблеми з електроенергією. Всі екстрені служби працюють на місці.

❗️Внаслідок російської атаки на Запорізьку область 2 людей загинули, ще 2 зазнали поранень, - ОВА pic.twitter.com/nALeI8iAUn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 6, 2024

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські військові також вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю. Відомо про двох загиблих.

Триває 1017-й день війни.