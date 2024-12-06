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Рятувальні роботи у Запоріжжі завершені: майже всі загиблі перебували в машинах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Рятувальні роботи у Запоріжжі завершені: майже всі загиблі перебували в машинах
Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 24
фото: МВС

У результаті авіаудару по місту загинули 10 людей

Аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару в Запоріжжі завершені. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей – чотиримісячне немовля, 4 та 11 років», – йдеться в повідомленні.

У результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.

Як повідмолялося, у Запоріжжі після атаки ліквідували пожежу будівлі СТО та шести автомобілів.

Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя
фото: ДСНС
Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя
фото: ДСНС
Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя
фото: ДСНС

В деяких громадах виникли проблеми з електроенергією. Всі екстрені служби працюють на місці.

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські військові також вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю. Відомо про двох загиблих.

Триває 1017-й день війни.

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Теги: Запоріжжя окупанти війна бомбардування

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