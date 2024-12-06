Рятувальні роботи у Запоріжжі завершені: майже всі загиблі перебували в машинах
У результаті авіаудару по місту загинули 10 людей
Аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару в Запоріжжі завершені. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
«Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей – чотиримісячне немовля, 4 та 11 років», – йдеться в повідомленні.
У результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.
На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.
Як повідмолялося, у Запоріжжі після атаки ліквідували пожежу будівлі СТО та шести автомобілів.
В деяких громадах виникли проблеми з електроенергією. Всі екстрені служби працюють на місці.
❗️Внаслідок російської атаки на Запорізьку область 2 людей загинули, ще 2 зазнали поранень, - ОВА pic.twitter.com/nALeI8iAUn— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 6, 2024
Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, російські військові також вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю. Відомо про двох загиблих.
Триває 1017-й день війни.
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