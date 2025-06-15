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Втрати ворога станом на 15 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Втрати ворога станом на 15 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 29190 артсистем
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 15 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 15 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 15 червня втратила:

  • особового складу – близько 1003860 (+1170) осіб,
  • танків – 10937 (+0) од,
  • бойових броньованих машин – 22804 (+6) од,
  • артилерійських систем – 29190 (+33) од,
  • РСЗВ – 1418 (+1) од,
  • засоби ППО – 1186 (+1) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40709 (+123),
  • крилаті ракети – 3337 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 52017 (+98) од,
  • спеціальна техніка – 3915 (+1).
Втрати ворога станом на 15 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 13 червня

  • В Чорному морі один ворожий корабель;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них двапродовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна.
Втрати ворога станом на 15 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1208-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати ворог

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