Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2025 року

Триває 1197-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 178 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

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Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 77 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й 101 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 6111 обстрілів, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3669 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка, Великий Прикіл Сумської області; Коптєве, Попів Яр, Мирноград, Мирне, Сухий Яр, Новомихайлівка, Комар, Федорівка Донецької області; Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, вісім артилерійських засобів, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, а також один ворожий склад боєприпасів.

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував дев’ятнадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Ольгівки, Середнього, Вовчого Яру, Чернещини, Карпівки, Нового Миру.

На Сіверському напрямку

Агресор атакував у бік населеного пункту Григорівка. Загалом минулої доби відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив шістнадцять атак у районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили п’ятдесят п’ять атак агресора в районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки й Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили тридцять два ворожі штурми в районах Федорівки, Костянтинополя, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя та в бік Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря.

На Оріхівському напрямку

Поблизу Степового та Щербаків, загарбники здійснили п’ять марних атак на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку

Ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку

Відбулося 26 боєзіткнень. Ворог завдав 231 артилерійського обстрілу, з них один – із реактивної системи залпового вогню, здійснив сімнадцять авіаційних ударів, скинувши двадцять три керовані авіаційні бомби.

Нагадаємо, триває 1197-й день повномасштабної війни в Україні.