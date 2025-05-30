Журналісти назвали регіони РФ, які втратили найбільше солдат на війні в Україні

Ймовірність загинути на війні для чоловіків із Тиви або Алтаю у 30-40 разів вища, ніж для мешканців Москви

На фронті в Україні найбільше гинуть росіяни з найбідніших регіонів

Журналісти BBC News спільно з російським виданням «Медиазона» та волонтери ідентифікували понад 110 тисяч росіян, які загинули у війні проти України після початку повномасштабного вторгнення. Про це передає «Главком».

Проаналізовані дані свідчать про те, що ймовірність загинути на війні для чоловіків із Тиви або Алтаю у 30-40 разів вища, ніж для мешканців Москви.

Зазначається, на 10 тисяч чоловічого населення, найбільше загиблих зафіксовано у Тиві (120), Бурятії (91) та Республіці Алтай (89). У Москві цей показник становить лише 3 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків.

Більше того, встановлено, що у Тиві майже чверть загиблих – це засуджені, завербовані до приватних військових компаній або армії, ще третина – кадрові військові. В Алтаї 47% загиблих – добровольці, які підписали контракт після 2022 року. У Бурятії 25% загиблих – це професійні військові, 34% – добровольці, а кожен п'ятий – мобілізований, що вдвічі перевищує середній показник по країні. У Москві серед загиблих 10% – засуджені, 26% – добровольці, 15% – мобілізовані, 20% – кадрові військові.

Водночас зазначається, що втрати Тиви й Бурятії значно перевищують аналогічні показники в інших національних республіках – наприклад, у Дагестані, Інгушетії, Татарстані чи Башкортостані вони вдвічі або втричі нижчі.

Видання пише, що у найбідніших регіонах армія виконує роль соціального ліфта, заміщаючи відсутність можливостей в освіті та на ринку праці. А у Москві військова кар'єра менш популярна.

«Регіони, де тривалість життя і так низька, де ймовірність померти від зовнішньої причини і так висока – вони охочіше підключилися до участі у війні. Такими людьми рухає вже не стільки бідність, скільки відсутність перспектив, відчуття того, що втрачати нічого», – йдеться в повідомленні.

Проте реальна кількість загиблих значно перевищує дані з відкритих джерел. На основі аналізу некрологів, повідомлень родичів, фотографій поховань та публікацій у місцевих ЗМІ встановлено, що відкриті джерела дозволяють ідентифікувати лише від 45% до 65% загиблих. Це пов'язано з тим, що частина тіл залишається на полі бою, а їх евакуація ускладнена через небезпеку ударів безпілотників або небажання ризикувати життям інших військових.

З урахуванням цієї оцінки, за даними журналіств, реальна кількість втрат з боку Росії може сягати від 170 до 246 тис. осіб. Однак, якщо додати до цього втрати серед бойовиків так званих «ДНР» і «ЛНР» – а це, за оцінками видання, від 21 до 23,5 тис. загиблих – загальна кількість загиблих з боку проросійських сил може становити від 191 000 до 269 000 осіб.

Нагадаємо, згідно з даними українського Генштабу, РФ вже втратила в Україні вбитими та пораненими 986 080 людей особового складу.

Також станом на 30 травня 2025 року вартість втрат російської армії починаючи з 24 лютого 2022 за приблизними підрахунками склала $95 164.