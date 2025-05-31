Сирський назвав кількість уражених цілей на території Росії

ЗСУ знищують ворога і його оборонний потенціал і в глибокому тилу

За травень російські військові на фронті втратили понад 34 тисячі особового складу

Українські сили в травні завдали ударів по 58 цілях на території Росії. Як інформує «Главком», про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Знищуємо ворога і його оборонний потенціал і в глибокому тилу. Так, засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території РФ – уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей – потужності з виробництва вибухових речовин і ударних БпЛА», – заявив Сирський після підсумкової наради за результатами діяльності Збройних сил України у травні цього року.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ заявив, що за травень російські військові на фронті втратили понад 34 тисячі особового складу. Росія свої втрати не коментує.

Нагадаємо, станом на 30 травня 2025 року вартість втрат російської армії починаючи з 24 лютого 2022 за приблизними підрахунками склала $95 164.

Раніше далекобійні дрони Служби безпеки атакували стратегічне підприємство російського військово-промислового комплексу – завод «Радуга», який розташований у місті Дубна за 130 км на північ від Москви.

До слова, Дубненський машинобудівний завод ім. Н. П. Федорова – один із ключових вузлів оборонного комплексу РФ. Завод розташований у місті Дубна, Московська область, і з 2020 року входить до складу концерну «Кронштадт». Основний профіль – виробництво бойових БпЛА, зокрема комплексу «Оріон». На підприємстві розгорнуте повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими