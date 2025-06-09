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Втрати ворога станом на 9 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 9 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 51348 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото: AP

Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 9 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 9 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 9 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 997120 (+970) осіб,
  • танків ‒ 10915 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22759 (+11) од,
  • артилерійських систем – 28934 (+42) од,
  • РСЗВ – 1411 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
  • літаків – 414 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39818 (+167),
  • крилаті ракети ‒ 3315 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 51348 (+123) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3911 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 9 червня
Втрати ворога станом на ранок 9 червня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 9 червня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на ранок 9 червня
Втрати ворога станом на ранок 9 червня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1202-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти втрати Генштаб Чорне море Азовське море

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