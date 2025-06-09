Втрати ворога станом на 9 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 9 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 9 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 9 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 997120 (+970) осіб,
- танків ‒ 10915 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22759 (+11) од,
- артилерійських систем – 28934 (+42) од,
- РСЗВ – 1411 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
- літаків – 414 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39818 (+167),
- крилаті ракети ‒ 3315 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51348 (+123) од,
- спеціальна техніка ‒ 3911 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 9 червня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1202-й день повномасштабної війни в Україні.
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