Втрати ворога станом на 16 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниця, 16 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 16 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 16 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 596950 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8496 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16461 (+35) од,
- артилерійських систем – 16927 (+59) од,
- РСЗВ – 1159 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 922 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13659 (+61),
- крилаті ракети ‒ 2429 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22848 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 2829 (+16).
Активність флоту окупантів станом на 16 серпня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 905-й день повномасштабної війни в Україні.
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