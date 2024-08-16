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Втрати ворога станом на 16 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 16 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 905-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниця, 16 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 16 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 16 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 596950 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 8496 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16461 (+35) од,
  • артилерійських систем – 16927 (+59) од,
  • РСЗВ – 1159 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 922 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13659 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 2429 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22848 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2829 (+16).
Втрати ворога станом на 16 серпня 2024
Втрати ворога станом на 16 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 16 серпня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 16 серпня
Активність флоту окупантів станом на 16 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 905-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

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