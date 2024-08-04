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Удар по аеродрому «Морозовськ»: росіяни рахують збитки

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Удар по аеродрому «Морозовськ»: росіяни рахують збитки
Знімки супутника Planet Labs демонструють масштаби руйнувань на аеродромі «Морозовськ»
фото: DeepState

Муніципальна робоча група займається обходом території  «Морозовська», щоб оцінити збитки від атаки дронів

Уночі 3 серпня українські безпілотники атакували російський аеродром «Морозовськ», що в Ростовській області. Сталося влучання в склади, де зберігалися керовані авіаційні бомби. У районі летовища оголосили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що на місці «прильотів» БпЛА на аеродромі працюють російські рятувальники. Своєю чергою, губернатор Ростовської області Василь Голубєв розповів, що від ранку муніципальна робоча група займається обходом території  «Морозовська», щоб оцінити збитки від атаки дронів.

Місцева влада повідомляє, що нібито виникли лише пошкодження скління у школах та дитячих садках, а також у житлових будинках та виробничих приміщеннях.

До слова, у губернатора Голубєва і в міністерства оборони Росії розійшлися дані щодо кількості безпілотників, які атакували аеродром «Морозовськ». Відомство інформувало, мовляв, російська ППО збила 36 БпЛА над Ростовською областю, а а очільник регіону прозвітував про атаку аж 55 дронів.

Нагадаємо, атаку на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області підтвердив Генштаб. Спецоперація проводилася Службою безпеки України спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони та Силами оборони. 

Також стало відомо, що ураження нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, що сталося уночі 3 серпня, – операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Теги: Міноборони місцева влада Генштаб рятувальники влада аеродром

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