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Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2024 року
На даний час відбулося 125 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Саме на Покровському напрямку ворог зосередив основні зусилля, здійснивши третину всіх атак

За добу російські загарбники завдали по території України чотири ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, 47 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 59 КАБ), використав для ураження 550 дронів-камікадзе. Здійснив 3313 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
 

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

На даний час відбулося 125 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущені просування противника в глибину нашої території.Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку. Також ворог досить активний на Лиманському, Краматорському та Времівському напрямках.

На Харківському напрямку

 Ворог п’ять разів атакував неподалік Глибокого, Тихого та Сотницького Козачка. Всі атаки успішно відбиті нашими захисниками. За попередніми підрахунками на даний час втрати агресора за сьогодні складають 73 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 14 БпЛА. Пошкоджено дві артилерійських системи та два автомобіля.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Загарбники протягом дня вісім разів намагалися просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки. Сім атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Окупанти атакували 11 разів в районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Досі точиться одне боєзіткнення, решту – наші воїни зупинили.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Ворог вісім разів в продовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Бій в районі Верхньокам’янського продовжується.

 

На Краматорському напрямку

Активність агресора вилилась в десять бойових зіткнень. Сім атак поблизу Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового захлинулись. Три боєзіткнення триває. Загарбники зазнають втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали шість атак противника поблизу Північного та Нью-Йорка. Дві атаки відбито, противник успіху не мав, тривають бої у чотирьох локаціях. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Протягом дня ворог здійснив 27 спроб прорвати нашу оборону на Покровському напрямку, зокрема поблизу населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка. Хоча шість атак тривають, наші захисники завдали ворогу значних втрат: понад 200 окупантів ліквідовано, серед них – 63 безповоротно. Ворог втратив танк, БМП, артилерійську систему та дев’ять автомобілів, ще три пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог 29 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки, де укранські воїни відбили 22 атаки, п’ять боєзіткнень триває. Також досі точаться бої біля Красногорівки.

На Времівському напрямку

Наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Костянтинівки та Водяного – сім атак відбито, ще п’ять триває.

Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Дві невдалих спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором сьогодні.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 878-й день повномасштабної війни

Теги: ворог втрати Генштаб

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