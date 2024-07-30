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Росія може вивести із України частину окупантів: ISW назвав причину

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росія може вивести із України частину окупантів: ISW назвав причину
Російські військові блогери заявили, що Міноборони РФ зловтішається через втрати ПВК «Вагнер»
фото з відкритих джерел

Заміна найманців ПВК «Вагнер» після нещодавніх втрат, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців Африканського корпусу подалі від лінії фронту в Україні

Російське командування може деяких військових із Харківської області після втрат, яких зазнали найманці ПВК «Вагнер» у Малі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що Африканському корпусу, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити ПВК «Вагнер», зокрема в Малі, оскільки елементи корпусу нещодавно були розгорнуті в Україні для участі у наступальних зусиллях на півночі Харківської області.

«Масштабна заміна «Вагнера» після втрат, які були завдані під час нещодавньої засідки, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців Африканського корпусу в Малі подалі від лінії фронту в Україні, і російське військове командування, ймовірно, не розглядає повну заміну ПВК «Вагнер» в Малі чи деінде в Сахелі як пріоритетне завдання на даний момент», – йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що кілька відомих критично налаштованих російських військових блогерів стверджують, що Міноборони РФ зловтішається через втрати ПВК «Вагнер», і припускають, що російське військове керівництво використає цей інцидент як привід для припинення розгортання бойовиків у Сахелі та повної їх заміни підрозділами Африканського корпусу МО.

Нагадаємо, у прикордонному місті Тінзауатен, Республіка Малі, повстанський рух туарегів CSP-PSD здійснив успішну атаку на групу російських найманців ПВК«Вагнер» та солдатів малійської хунти. В результаті боїв, які тривали два дні, повстанці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни. Серед загиблих бойовиків був адміністратор пропагандистського Telegram-каналу «Grey Zone».

Також у Малі бійці угрупування CSP-DPA підбили два гелікоптери приватної військової компанії «Вагнер»

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Теги: ПВК «Вагнер» втрати Міноборони РФ

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