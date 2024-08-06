Росія захопила більшу частину українських вітрових електростанцій

Під контролем ЗС РФ опинилися сонячні електростанції (СЕС), що входять до десятки найбільших в Україні та Східній Європі

Російська окупація призвела до втрати значної частини сонячних та вітрових електростанцій України, особливо на півдні країни

За перші 8 місяців війни Україна втратила значну частину своєї «зеленої» енергетики через окупацію південних регіонів російськими військами. За даними Центру журналістських розслідувань, до 90% вітрових та до 50% сонячних електростанцій опинилися під контролем ЗС РФ. Найбільше постраждали Запорізька та Херсонська області, де розташовувалися одні з найбільших сонячних електростанцій України та Східної Європи.

Деякі з них були частково зруйновані обстрілами, інші продовжують працювати на користь окупантів. Російські війська також розграбували деякі станції, викравши сонячні батареї та інше обладнання.

Вітроелектростанції також зазнали значних втрат через пошкодження ліній електропередач та вимушену евакуацію персоналу. Проте, частину обладнання вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, тільки у 2022 році країна втратила 90% вітрової та 45% сонячної енергії. Загалом, 40% об'єктів відновлювальної енергетики на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя перебувають під контролем Росії.

Що стосується Херсонської області, то інформації про точну кількість уцілілих СЕС та їхній технічний стан немає. Відомо лише, що російська енергокомпанія провела інвентаризацію місцевих фотогальванічних електростанцій у липні 2023 року.

На тимчасово окупованій Херсонщині виявлено 23 сонячні електростанції (СЕС), схожі за масштабами та потужністю на запорізькі. Дві найбільші з них, розташовані в селищах Костогризове та Виноградове Олешківського району, зазнали значних пошкоджень, згідно з супутниковими даними.

Олешківська СЕС потужністю 16 МВт повністю знищена. Натомість СЕС у прибережних населених пунктах Лівобережжя та вздовж Дніпра візуально не постраждали, і інформації про їх пошкодження немає.

До початку повномасштабної війни загальна потужність сонячних електростанцій в Україні сягала 6230 МВт. Наразі 40% цієї потужності, розташованої на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, контролюється Росією.