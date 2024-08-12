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РФ повільно переміщує сили до Курської області з інших напрямків – The Economist

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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РФ повільно переміщує сили до Курської області з інших напрямків – The Economist
Російське військове керівництво перекинуло на Курщину частину окупаційної армії з Харківського напрямку
фото з відкритих джерел

За даними видання, операція в Курській області має на меті відтягнути російські війська з Харківського та Донецького напрямів

Росія переміщає війська в Курську область з інших ділянок фронту не так швидко, як хотілося б Збройним силам України. Про це пише The Economist із посиланням на джерело в Генеральному штабі ЗСУ.

Як пише видання, мінімальна мета України в ході операції у Курській області полягає у тому, щоб відтягнути російські війська з Харківського та Донецького напрямів. Росіяни перекинули частину військ з харківського фронту, але з донецького, де триває активний наступ, набагато меншу кількість сил.

«Їхні командири не ідіоти. Вони перекидають сили, але не так швидко, як хотілося б. Вони знають, що ми не можемо розширити логістику на 80 чи 100 км», – повідомило джерело.

Крім того, джерело в Генштабі застерегло від порівняння Курської операції з операцією зі звільнення Харківської області – Росія «тепер ставиться до війни серйозніше».

Нагадаємо, російське Міністерство оборони показало відео з перекиданням резервів у Курську область для відбиття українського наступу. На одній з цих вантажівок видно тактичний знак окупантів, які воюють на Харківщині.

Як заявляв неназваний високопосадовець у сфері безпеки, тисячі українських військових беруть участь у військовій операції на території Курської області РФ. За словами чиновника, мета наступу на Курщину – «розтягнути» російські сили та дестабілізувати країну. На думку високопосадовця, ця військова операція підняла бойовий дух українських військових.

Як повідомлялося, російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.

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Теги: окупанти росія Курщина ЗСУ Генштаб війна

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