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Скільки світу коштуватиме війна між КНДР і Південною Кореєю: підрахунки Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скільки світу коштуватиме війна між КНДР і Південною Кореєю: підрахунки Bloomberg
Можлива війна між КНДР і Південною Кореєю зачепить економіку низки країн
фото із відкритих джерел

Bloomberg: гіпотетична війна між КНДР та Південною Кореєю коштуватиме $4 трлн, що дороже ніж війна в Україні

Перший рік повномасштабної війни між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме світовій економіці близько $4 трлн. Про це пише агентство Bloomberg Economics. Це становить 3,9% від сукупного ВВП планети. При цьому агентство вважає, що війна між двома країнами «дуже малоймовірна», але якщо вона почнеться, то наслідки будуть руйнівними.

Згідно з дослідженням Bloomberg Economics, повноцінна війна на Корейському півострові може вбити мільйони людей і коштувати світовій економіці 4 трильйони доларів у перший рік, або 3,9% ВВП. Це більш ніж удвічі перевищує збитки, завдані вторгненням Росії в Україну. Говорячи про людські втрати, агентство наводить цифру у 26 млн осіб. Саме стільки проживає у зоні поразки артилерії КНДР.

Південна Корея, у свою чергу, є «заводом напівпровідників для світу». Її продукцію купують і у США, і у Китаї. За даними агентства, КНДР цілилася б саме у ці підприємства. Якщо вразити їх, то це призведе до збою постачання та зменшення ВВП інших країн.

Причиною найбільшого занепокоєння видання назває той факт, що агломерація Сеула, де проживає половина південнокорейського населення, розташована в межах ареалу Північної Кореї.

Bloomberg Economics пояснив, що якщо атакувати столичний регіон, на який припадає 81% виробництва напівпровідників і 34% загального виробництва промислової продукції, це похитне глобальний ланцюг поставок.

Журналісти Bloomberg Economics  зазначають, що окрім війни крах режиму Кім Чен Ина є одним із сценаріїв, що призведе до кризи на Корейському півострові. Якщо режим Кім Чен Ина впаде, найбільш актуальною проблемою для США, Південної Кореї та Китаю є забезпечення ядерної зброї Північної Кореї.

Раніше стало відомо, що південнокорейська компанія YG-1 після початку повномасштабної війни РФ проти України постачала обладнання двом російським заводам, які виробляють ядерну зброю.Компанія YG-1 є одним із найбільших виробників металорізального обладнання у світі. 

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Теги: Південна Корея війна населення втрати Північна Корея

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