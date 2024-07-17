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Окупанти штурмують Часів Яр, активізувались біля Нью Йорка – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Окупанти штурмують Часів Яр, активізувались біля Нью Йорка – Генштаб
Сил оборони стримують натиск окупантів та жорстко відповідають на їхні спроби просунутись вперед
фото: Генштаб

За сьогодні кількість бойових зіткнень збільшилась майже до сотні, на цей час їх зафіксовано 99

Протягом доби російські загарбники посилили свої наступи на декількох напрямках фронту. Застосовують авіабомби та живу силу для спроб прорвати оборону України. Про це повідомляє Генштаб СЗУ.

За даними Генштабу, з початку доби найбільша активність спостерігається на Покровському, Торецькому та Харківському напрямках. Там підрозділи Сил оборони стримують натиск окупантів та жорстко відповідають на їхні спроби просунутись вперед.

За сьогодні кількість бойових зіткнень збільшилась майже до сотні, на цей час їх зафіксовано 99.

Росіяни намагаються штурмувати місто Часів Яр та активізувались біля Нью Йорка.

Останні події на фронті

На Харківському напрямку 

Ворог атакує за підтримки авіації, завдав уже шість авіаударів керованими авіабомбами. Кількість боєзіткнень від початку доби зросла до 15. Всі свої зусилля окупанти сконцентрували у районах Глибокого та Вовчанська. Атакували невеликими групами, до мотострілецького відділення. На даний час точиться один бій неподалік Глибокого, всі інші ворожі атаки зупинено. Втрати загарбників уточнюються.

Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів на Куп’янському напрямку. Вісім разів противник атакував позиції наших підрозділів. Зокрема, неподалік Синьківки, Андріївки та Стельмахівки. Біля останньої ще тривають бої у двох локаціях. Терористи вдарили з озброєння армійської авіації некерованими ракетами по Синьківці.

На Лиманському напрямку 

Із початку доби зафіксовано шість штурмових дій ворога, половину з яких успішно відбито нашими захисниками. Поблизу Торського та Макіївки тривають боєзіткнення.

На Сіверському напрямку 

Російський агресор продовжує намагання покращити тактичне положення неподалік Спірного, Виїмки, Федорівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень за сьогодні зросла до п’яти. Дві атаки наші воїни відбили, три - ще поки тривають. Керовану авіабомбу окупанти скинули у район Добропілля.

На Краматорському напрямку 

Окупанти штурмують Часів Яр за підтримки авіації - застосували по місту три КАБи. Ще два штурми, біля Андріївки та Новомаркового, відбито.

На Торецькому напрямку 

Кількість ворожих атак зросла до 17. Зосередження зусиль ворога відзначається у бік Північного та Нью Йорка. Точаться бої. Окупанти бомбардували Торецьк та Північне - завдали три авіаудари.

Активний противник сьогодні на Покровському напрямку. На даний час зафіксовано 21 боєзіткнення. Чотири з них ще тривають неподалік Новоолександрівки та Карлівки. Райони Олександрополя та Уманського окупанти п’ять разів обстріляли некерованими авіаційними ракетами.

На Курахівському напрямку

Продовжуються бої у двох локаціях поблизу Красногорівки. Окрім того, ворог атакував у районах Георгіївки та Парасковіївки. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день на напрямку загалом зафіксовано 12 атак окупаційної армії.

На Времівському напрямку 

Ворог двічі проводив штурми біля Костянтинівки. Також бив шістьма КАБами по Катеринівці, а некерованими авіаракетами - двічі по району Урожайного.

На Оріхівському напрямку

Наразі противник активізувався - провів вісім атак у районах Новодарівки, Малої Токмачки і Новоандріївки. Окрім того, загарбники випустили близько ста некерованих авіаракет у напрямках Гуляйполя, Лобкового, Рівнополя, Кам’янського і П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку

На наших плацдармах на лівому березі Дніпра, окупанти двічі безуспішно намагалися потіснити українських воїнів з їх позицій.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Як повідомлялося, російські загарбники нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки та продовжили наступальні дії в цьому районі. 

Читайте також: Втрати ворога станом на 17 липня 2024 – Генштаб ЗСУ 
Теги: окупанти Генштаб Торецьк місто озброєння втрати ворог Часів Яр

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