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Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2024 року
Від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Росіяни 14 разів атакували українські війська біля Торецька та Нью-Йорка

За добу російські загарбники завдали по території України п'ять ударів вісьмома ракетами, та 53 авіаудари, скинувши 73 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 502 дрони-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Ворог активно наступав на Торецькому та Куп'янському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців та Вовчанська. Дві атаки відбито, три продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Відбулося 12 бойових зіткнень біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Берестового та Кругляківки. Дев’ять зіткнень завершено, три – ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Упродовж дня російські загарбники шість разів атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки та Тернів. Наші захисники відбили чотири атаки, дві – продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали дев’ять ворожих штурмів у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Переїзного. На цей час тривають чотири боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Точилося три бої поблизу Часового Яру, один з яких досі продовжується.

На Торецькому напрямку

Росіяни 14 разів атакували українські війська біля Торецька та Нью-Йорка. Успіху не мали.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Від початку доби точилося 39 боїв неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне, Птича. Сили оборони відбили 27 атак, 12 – ще продовжуються.

На цьому напрямку було знешкоджено 335 окупантів, 118 з них – безповоротно. Також знищено дві одиниці БМ-21«Град», три бронетранспортери, три БПЛА, сім одиниць автотранспорту та одну одиницю спецтехніки. Крім цього, пошкоджено дві РСЗВ, дві бойові броньовані машини, бронетранспортер, дві артилерійські системи та три одиниці автотранспорту.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Вісім боєзіткнень завершено, два – тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках

Обидва ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Рівнопілля та Малої Токмачки не мали успіху.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Ворог також зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках ситуація без змін.

Нагадаємо, триває 995-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
Теги: війна Генштаб фронт ворог

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