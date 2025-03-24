Чому Путін настільки одержимий Україною: одна з головних версій

Версія, яка пояснює чому Путін одержимий українською державою

Понад два десятиліття російський диктатор Володимир Путін не полишає спроб повернути Росії роль наддержави. Але Кремль досі не подолав незалежну Україну, яка дедалі впевненіше рухається до НАТО та Європейського Союзу. Як інформує «Главком», про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Bloomberg пише, що починаючи з 2007 року Путін публічно нарікав на «втрату впливу» Москви після розпаду Радянського Союзу. Його головною метою є створення нової сфери впливу, де Росія була б центром сили.

Саме тому Москва створила свої аналоги НАТО та ЄС, а саме ОДКБ та Євразійський економічний союз, але «без України, братської слов’янської нації зі значною кількістю населення, потенціал цих організацій обмежений».

Повідомляється, що Україна почала шукати шлях до НАТО ще у 2000-х. Перш ніж записати нейтралітет у свою конституцію в 2010 році. Цей пункт було вилучено після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році.

Вже у 2022 році, на тлі повномасштабного вторгнення, Володимир Зеленський подав заявку на вступ до НАТО та ЄС, викликавши істерику в Кремлі.

Нагадаємо, що колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив в інтерв’ю L’Express, що Росія планує повністю знищити Україну, плани Володимира Путіна стосовно цілей війни не змінилися. Москва поширюватиме «русскій мір» в усіх напрямках, наскільки їй вистачить сил і скільки «Бог дасть».

Суркову поставили питання щодо того, який результат можна вважати перемогою Росії в контексті переговорів, що розпочалися в Ер-Ріяді.

«Військовий або військово-дипломатичний розгром України. Поділ цієї штучної квазідержави на її природні фрагменти. На цьому шляху можуть бути маневри, уповільнення і паузи. Але ця мета буде досягнута», – сказав він.

Експомічник диктатора Путіна наголосив, що стратегічні цілі РФ в Україні не змінилися після 24 лютого 2022 року, але тактичні цілі адаптувалися відповідно до розвитку ситуації та реалізації стратегії.