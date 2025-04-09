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Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 9 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав 62 авіаційних удари, застосувавши 105 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1068 дронів-камікадзе та здійснили майже 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

9 квітня станом на 22:00 відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 232 окупанти, 128 з них –  безповоротно. Також знищено один танк, шість бойових машин піхоти, одну БРМ, дев’ять автомобілів, чотири мотоцикли, два термінали супутникового зв’язку, дві гармати, також пошкоджено одну гармату, два мотоцикли та одну бойову машину піхоти окупантів.

На Харківському напрямку

Впродовж дня наші війська відбивали чотири атаки противника в районах Вовчанська, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбили два штурми у районі Загризового та Нової Кругляківки.

Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців в районах населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі та в напрямках Греківки і Новомихайлівки. Дотепер тривають 11 боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Шість штурмових дій ворога в напрямку Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського відбили українські захисники.

Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано два бойових зіткнення поблизу Часового Яру, з яких одне триває дотепер.

Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки. Наразі триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби загарбницькі підрозділи 26 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Шевченко, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог три рази атакував поблизу Костянтинополя та в напрямку н.п Багатир. Дві атаки уже відбито.

Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 46 авіаційних ударів із застосуванням 74 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1141-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб

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