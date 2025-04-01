Розвідка показала, як знищує командні пункти та техніку окупантів (відео)
Ударні дрони «Сич» знищують російську техніку
Головне управління розвідки показало, як ударні дрони «Сич» нищать військові цілі окупантів. Відповідне відео оприлюднило ГУР, інформує «Главком».
«Завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам «Сич» воїни ГУР МО України регулярно влаштовують московитам вогненні нічні «дискотеки». На відео – чергові епізоди знищення та ураження ворожих польових командних пунктів, складів, замаскованої техніки, транспорту, місць скупчення російських окупантів», – йдеться у повідомленні.
💥 Ритм “Сича” ― ударні дрони ГУР нищать військові цілі московитів
На відео ― чергові епізоди знищення та ураження ворожих польових командних пунктів, складів, замаскованої техніки, транспорту, місць скупчення російських окупантів. pic.twitter.com/g2cOgooV56
Нагадаємо, що десантники роти ударних безпілотників Foxtrot продовжують нищити ворога. В одному з вильотів оператори дронів філігранним скидом ліквідували одразу шістьох окупантів.
Зокрема, бійці окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» знищили танк Т-90М, що вважається одним із найсучасніших у ЗС РФ. Цей танк був представлений у 2017 році та почав надходити до військ із 2020 року. Крім того, FPV-дрони полку вивели з ладу ще один ворожий танк, «буханку» (УАЗ) та вогневу позицію кулеметника противника.
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