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Розвідка показала, як знищує командні пункти та техніку окупантів (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Розвідка показала, як знищує командні пункти та техніку окупантів (відео)
Ударні дрони виявляють ворожі цілі та знищують їх
фото: скріншот з відео

Ударні дрони «Сич» знищують російську техніку

Головне управління розвідки показало, як ударні дрони «Сич» нищать військові цілі окупантів. Відповідне відео оприлюднило ГУР, інформує «Главком».

«Завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам «Сич» воїни ГУР МО України регулярно влаштовують московитам вогненні нічні «дискотеки». На відео – чергові епізоди знищення та ураження ворожих польових командних пунктів, складів, замаскованої техніки, транспорту, місць скупчення російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що десантники роти ударних безпілотників Foxtrot продовжують нищити ворога. В одному з вильотів оператори дронів філігранним скидом ліквідували одразу шістьох окупантів

Зокрема, бійці окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» знищили танк Т-90М, що вважається одним із найсучасніших у ЗС РФ. Цей танк був представлений у 2017 році та почав надходити до військ із 2020 року. Крім того, FPV-дрони полку вивели з ладу ще один ворожий танк, «буханку» (УАЗ) та вогневу позицію кулеметника противника.

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Теги: ГУР озброєння окупанти

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