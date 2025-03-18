Головнокомандувачу ЗСУ Сирському готується заміна? Заява Веніславського

Веніславський повідомив, що комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухав Сирського щодо подій на Курщині

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що генерал-лейтенант Євген Мойсюк, який зараз обіймає посаду заступника міністра оборони Рустема Умєрова, розглядається як заміна Олександру Сирському на посаді головнокомандувача ЗСУ. Однак член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський спростував цю інформацію в коментарі «Главкому».

«Генерал-лейтенант Мойсюк Євген розглядається в якості заміни Сирському після провалу на Курському напрямку. Зараз Мойсюк займає посаду заступника міністра оборони. Під час широкомасштабного вторгнення був заступником Залужного», – заявляв Гончаренко.

Федір Веніславський зазначив, що комітет заслухав Сирського щодо подій на Курщині. За його словами, з приводу можливого звільнення головнокомандувача в комітеті інформації немає.

Євген Мойсюк – український військовик, генерал-лейтенант Збройних сил України, заступник міністра оборони України. У минулому – заступник Головнокомандувача ЗСУ (2021-2024), командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України (2019-2021), перший заступник командувача ДШВ (2018-2019), командир 81-ї аеромобільної бригади (2014-2018). Учасник російсько-української війни. Став першим військовиком ЗСУ, який починав війну на посаді комбата і отримав звання генерала.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська зайняли Суджу в Курській області та ведуть бої з підрозділами ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Існує ймовірність, що російська армія намагатиметься створити буферну зону вздовж кордону з Україною. Згодом міністерство оборони Російської Федерації заявило про захоплення декількох населених пунктів у Курській області. Як зазначається, серед них є й Суджа.

Також міністр оборони України Рустем Умєров запевнив, що жоден український підрозділ у Курській області Росії не потрапив в оточення. Умєров підкреслив, що українські війська продовжують оборонятися, утримуючи значні ділянки ворожої території. Для збереження сил було проведено планову передислокацію на вигідніші оборонні позиції. Міністр також зазначив, що інформація про «тисячі оточених українських військових» не відповідає дійсності.

Зокрема, директор Defense Express Сергій Згурець розповів, що українські підрозділи, які частково вийшли з Курської області, зосередилися на висотах поблизу кордону, аби завадити росіянам прорватися у Сумську область.

До слова, президент Володимир Зеленський 16 березня призначив новим начальником генерального штабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова. Фактично після головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Гнатов став другою ключовою фігурою у військовій ієрархії Збройних Сил України.