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Росіяни активізувалися на одному з напрямків: ворог активно застосовує бронетехніку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни активізувалися на одному з напрямків: ворог активно застосовує бронетехніку
Ворог активно застосовує бронетехніку
фото з відкритих джерел

В Україні триває 1145-й день повномасштабної війни

На Покровському напрямку росіяни нарощують інтенсивність атак. Ворог активно застосовує бронетехніку. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.

Інтенсивність ворожих атак на Покровському напрямку виходить на найвищі показники по всьому фронту, окупанти вдаються тут, а також на Куп’янському напрямку, до застосування важкої бронетехніки.

«Там (на Покровському напрямку – ред.) доволі інтенсивно весь тиждень. Там поновилася велика інтенсивність загальних атак і вона знову виходить на найвищі показники не тільки по нашій зоні відповідальності, а по фронту як такому», – сказав він.

Трегубов зауважив, що Покровський, а також Куп’янський напрямки залишаються тими, де окупанти відносно активно застосовують бронетехніку.

«Особливість Покровського (напрямку – ред.) в тому, що вони там доволі часто використовували стару бронетехніку, переобладнану для перекидання піхоти. В тому числі там були помічені Т-55 у цій ролі», – повідомив Віктор Трегубов.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень. Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 135 авіаційних ударів, скинув 249 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6600 обстрілів, з них 157 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2709 дронів-камікадзе.

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Теги: окупанти військова техніка ворог росіяни Покровськ

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