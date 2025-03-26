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Угорський міністр приїхав до РФ говорити «про мир та безпеку»

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Угорський міністр приїхав до РФ говорити «про мир та безпеку»
Сьогодні вранці міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прилетів до Москви
фото: Facebook/Szijjártó Péter

Сіярто похвалив Росію за перемовини у Саудівській Аравії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сьогодні, 26 березня, прибув до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сіярто у Facebook.

Як заявив Петер Сіярто, на порядку денному його переговорів у російській столиці будуть «мир, безпека енергопостачання та зміцнення економічної співпраці».

Також очільник угорського МЗС вважає, що вчорашні перемовини делегацій США та РФ у Ер-Ріяді були успішними і «досягли нової віхи, тому світ знову став безпечнішим місцем».

«Главком» повідомляв, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше домовився про зустріч з угорським колегою Петером Сіярто.

Зауважимо, у лютому цього року до Києва приїздив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр. Він вимагав в української сторони пояснень щодо того, що Будапешт назвав «наклепницькою кампанію» проти Угорщини.

Тим часом сама Угорщина наприкінці лютого заявляла, що не підтримає розширення санкцій ЄС проти громадян путінської Росії та лукашенківської Білорусі.

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Теги: росія Угорщина

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