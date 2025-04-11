Президент анонсував 540 млн на оборону: куди спрямують кошти

Україна виділить сотні мільйонів гривень для посилення оборони: кошти направлять на системи радіоелектронної боротьби. Як передає «Главком», про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Голова держави оголосив про суттєве збільшення фінансування систем радіоелектронної боротьби, яке становитиме додаткові сотні мільйонів гривень.

«Буде суттєве нове фінансування систем радіоелектронної боротьби – це плюс 540 млн гривень», – повідомив глава держави.

Зеленський повідомив, що він вже доручив уряду ухвалити відповідні рішення для посилення захисту в цій сфері.

«Є вже й рішення щодо додаткового фінансування для наших прифронтових громад, прикордонних із Росією громад, тих, які постійно перебувають під ударами, під обстрілами. До 10 млн гривень на кожну нашу таку громаду – залежно від кількості людей у громаді. І це буде не одна така виплата – ми плануємо зробити таку регулярну підтримку на першочергові потреби громад. Щоб допомогти і з укриттями, і транспортом, і іншими рішеннями для захисту людей», – наголосив президент.

Нагадаємо, для підтримки України було створено нову «коаліцію можливостей», що стосується ведення радіоелектронної боротьби. До неї увійшли Німеччина і ще 10 країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Міноборони Німеччини.

Так, новим є створення ще однієї так званої «коаліції можливостей», яка стосується РЕБ. Ця коаліція доповнює наявні вісім коаліцій можливостей.