Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Президент анонсував 540 млн на оборону: куди спрямують кошти

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Президент анонсував 540 млн на оборону: куди спрямують кошти
фото: Офіс президента

Україна виділить сотні мільйонів гривень для посилення оборони: кошти направлять на системи радіоелектронної боротьби. Як передає «Главком», про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Голова держави оголосив про суттєве збільшення фінансування систем радіоелектронної боротьби, яке становитиме додаткові сотні мільйонів гривень.

«Буде суттєве нове фінансування систем радіоелектронної боротьби – це плюс 540 млн гривень», – повідомив глава держави.

Зеленський повідомив, що він вже доручив уряду ухвалити відповідні рішення для посилення захисту в цій сфері.

«Є вже й рішення щодо додаткового фінансування для наших прифронтових громад, прикордонних із Росією громад, тих, які постійно перебувають під ударами, під обстрілами. До 10 млн гривень на кожну нашу таку громаду – залежно від кількості людей у громаді. І це буде не одна така виплата – ми плануємо зробити таку регулярну підтримку на першочергові потреби громад. Щоб допомогти і з укриттями, і транспортом, і іншими рішеннями для захисту людей», – наголосив президент.

Нагадаємо, для підтримки України було створено нову «коаліцію можливостей», що стосується ведення радіоелектронної боротьби. До неї увійшли Німеччина і ще 10 країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Міноборони Німеччини.

Так, новим є створення ще однієї так званої «коаліції можливостей», яка стосується РЕБ. Ця коаліція доповнює наявні вісім коаліцій можливостей.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Увечері 8 квітня росіяни вдарили по Харкову
Масований обстріл дронами. Рятувальники показали наслідки атаки РФ по Харкову
9 квiтня, 06:21
Сибіга наголосив, що китайці, які воюють у складі російської армії, ставлять під сумнів проголошену позицію КНР щодо миру та підривають авторитет Пекіна
МЗС відреагувало на участь громадян Китаю у війні проти України на боці РФ
8 квiтня, 17:05
Москва не готова до швидкого перемир’я
Коли закінчиться війна. Вашингтон змінив думку?
1 квiтня, 12:45
Як війну в Україні бачать в інших країнах
Як війну в Україні бачать в інших країнах
31 березня, 12:24
Окупанти хотіли ослабити ППО
Росія використала нову тактику ударів під час атаки на Харків
27 березня, 02:57
До складу полку входитимуть пілоти, інженери, айтівці, сапери, механіки та електрики
Третя штурмова бригада створила власний полк безпілотних систем
24 березня, 16:39
Очільники двох країн обговорили деталі наступних кроків для завершення війни
Трамп зробив першу заяву після розмови із Зеленським
19 березня, 17:50
Зеленський заявив, що для України червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими
Пресконференція Зеленського та Стубба: головні тези
19 березня, 12:30
Розгляд резонансної справи тривав майже півтора роки
Справа закарпатських ґвалтівників перекочує до суду іншої області – деталі
16 березня, 16:10

Економіка

Президент анонсував 540 млн на оборону: куди спрямують кошти
Президент анонсував 540 млн на оборону: куди спрямують кошти
Як митні тарифи Трампа вплинуть на економіку України: роз’яснення Гетманцева
Як митні тарифи Трампа вплинуть на економіку України: роз’яснення Гетманцева
Україну накрив кадровий голод: чому роботодавцям важко знайти працівників
Україну накрив кадровий голод: чому роботодавцям важко знайти працівників
Уряд продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла: деталі
Уряд продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла: деталі
«Укрзалізниця» повинна виставляти клієнтам тариф за послуги, які вони дійсно отримують, а не включати у нього всі свої витрати – експерт
«Укрзалізниця» повинна виставляти клієнтам тариф за послуги, які вони дійсно отримують, а не включати у нього всі свої витрати – експерт
Ексглава уряду закликав терміново ввести цифрову гривню
Ексглава уряду закликав терміново ввести цифрову гривню

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
39K
20 тис. грн і триразове харчування. Військовий розповів, які пільги є у співробітників ТЦК
33K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
22K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
12K
Лютововк воскрес? Що не так з науковою сенсацією, яка потрясла світ

Новини

Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
Сьогодні, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua