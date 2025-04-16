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КНДР заробила $20 млрд на військовій підтримці Росії

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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КНДР заробила $20 млрд на військовій підтримці Росії
За оцінкою аналітиків, Північна Корея заробляє гроші завдяки тому, що продає свою зброю росіянам
фото з відкритих джерел

Згідно зі звітом, Пхеньян також заробив ще $630 мільйонів від передачі технологій

Участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла її економіці понад $20 мільярдів і допомагає Пхеньяну придбати ще більше високотехнологічної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nеwsweek.

Аналітичний центр Південнокорейського інституту аналізу оборони (KIDA) опублікував звіт, в якому описується потенційна цінність військового співробітництва Північної Кореї з Росією, оскільки вона підтримує продовження вторгнення Москви в Україну. За оцінкою аналітиків, Північна Корея заробляє гроші завдяки тому, що продає свою зброю росіянам. Йдеться про продаж техніки, снарядів та ракет.

Згідно зі звітом, Пхеньян також заробив ще $630 мільйонів від передачі технологій і $280 мільйонів від внеску робочої сили.

Звіт KIDA супроводжується окремим аналізом Open Source Center (OSC) і Reuters, згідно з якими Північна Корея поставила Росії близько 21 тис. контейнерів зі зброєю та боєприпасами морем, включаючи 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети малої дальності KN-23 і РПГ. При цьому аналітики посилались на супутникові та розвідувальні зображення. Зазначається, що додаткові поставки могли здійснюватися наземним і повітряним транспортом.

Оцінка доходів від розгортання військ КНДР ґрунтується на повідомленнях, що російська влада виплачує 11 тис. північнокорейським солдатам, які були направлені до Росії, місячну зарплату в розмірі близько $2 000 разом із одноразовою премією. Зазначається, що Пхеньян, як вважають, утримує частину цих платежів перед тим, як передати решту своїм військам.

Згідно зі звітом KIDA, замість отримання прямих грошових виплат значна частина компенсації за підтримку Північної Кореї, ймовірно, виплачується через бартерні угоди або обміни в натуральній формі.

KIDA також відзначає інші ознаки нещодавньої технологічної допомоги з боку Росії, оскільки минулого місяця Північна Корея продемонструвала нові системи озброєння, включаючи боєприпаси з штучним інтелектом, бортовий літак раннього попередження та управління та новий розвідувальний дрон.

Окрім посилення військового потенціалу Північної Кореї, KIDA оцінює, що підтримка Росії сприяє консолідації режиму Кім Чен Ина та його здатності підтримувати внутрішню стабільність.

Нагадаємо, Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 млн артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.

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Теги: Північна Корея росія війна

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